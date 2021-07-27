Faslı boksör Baalla, Yeni Zelandalı rakibi Nyika'nın kulağını ısırmaya çalıştı

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, boks maçında Faslı Youness Baalla, Yeni Zelandalı rakibi David Nyika'nın kulağını ısırmaya teşebbüs etti.
Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S— Ben Damon (@ben_damon) July 27, 2021
Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden olimpiyatlarda, son 16 turu ön eleme ağır sıklet boks maçında yaşanan tatsız bir olay, mücadelenin önüne geçti.
Faslı boksör Baalla, maçın üçüncü ve son raundu sırasında rakibi Nyika'nın kulağını ısırmak için teşebbüste bulundu. Son anda kafasını kaçıran Nyika ise bu eylemden fiziksel zarar görmeden kurtuldu.
Yaşanan bu olay, ABD'li boksörler Mike Tyson ile Evander Holyfield arasında 1997 yılında yaşanan maçı hatırlattı. New York kentindeki Madison Square Garden'da oynanan ağır sıklet şampiyonluk maçında Tyson, rakibi Holyfield'ın kulağını ısırarak koparmış ve mücadeleden diskalifiye edilmişti. Bu olayın ardından Tyson'ın boksörlük lisansı, 15 aylığına iptal edilmişti.
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