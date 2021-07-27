Rus kadın artistik jimnastikçiler, takım yarışında ilk kez olimpiyat altın madalyası kazandı

Tokyo Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) adı altında performans sergileyen Rus kadın artistik jimnastikçiler tarihte ilk kez takım yarışında olimpik altın madalyanın sahibi oldu.

Tokyo’da takımları ve marşları olmadan performans gösteren Rus sporcular, bir ilki daha başardı.

Rus kadın artistik jimnastikçiler takım turnuvasında ilk kez olimpiyat altın madalyası kazandı.

Liliya Ahaimova, Viktoriya Listunova, Angelina Melnikova ve Vladislava Urazova 169.528 puan aldı.

Gümüş madalya ABD’ye, bronz madalya da İngiltere’ye gitti.

Bu madalya Rusların Tokyo’da aldığı altıncı altın madalya oldu.

ABD’li yıldız yarıştan çekildi

ABD’li jimnastik yıldızı Simone Biles, bir atlayış sonrasında takım finalinden çekilmek zorunda kaldı. ABD Jimnastik Birliği durumla ilgili ‘sağlıkla ilgili bir sorun’ olduğu açıklaması yaptı.

Rus erkek artistik jimnastikçiler, Tokyo’daki takım turnuvasında altın madalya kazanmıştı. Bu, 1996’dan beri takım turnuvasında Rus jimnastikçilerin aldığı ilk olimpiyat altın madalyası olmuştu.

Rus Yevgeniy Rılov, 100 metre sırtüstü müsabakasında birinciliği elde ederek Rusya’ya 25 yıl sonra yüzmede ilk olimpik altın madalyasını getirmişti. Rılov ayrıca Avrupa rekorunu kırmıştı. Gümüş madalya da bir diğer Rus sporcuya gitmişti.