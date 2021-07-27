Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Bir süre önce kanser tedavisi gören eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Galatasaray Divan Kurulu'nda konuşan Hayri Kozak, Cengiz'in durumunun iyi olmadığını belirterek, "Mustafa başkanın durumu çok iyi değil, hastaneye kaldırdılar. Ağır bir ilaç vermişler, çok hırpalıyormuş. Gidişat iyi değil, Allah yardımcısı olsun." dedi.