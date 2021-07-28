Beşiktaş, hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i tek golle yendi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında yapılan hazırlık maçını siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mücadeleye Beşiktaş; Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton Souza, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Georges Nkoudou ve Güven Yalçın ilk 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlılarda ikinci yarıda Utku, Rıdvan, Josef, Nkoudou, Salih, Ljajic ve Serdar oyundan çıkarken, Ersin, Nsakala, Atiba, Kenan, Mehmet, Kartal ve Oğuzhan oyuna dahil oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin 48. dakikasında Güven Yalçın'ın golüyle öne geçen Beşiktaş, sahadan bu skorla galip ayrıldı.