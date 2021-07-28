Kayıt
12:02 28 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Tokyo Olimpiyatı'nda zorlanan ve üst üste finallerden çekilen ABD'li jimnastikçi Simone Biles

    Tokyo Olimpiyatı'nda ikinci finalden de çekilen Simone Biles'ın mental sağlığına öncelik vermesine büyük destek yağdı

    © REUTERS / MIKE BLAKE
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1045075740_0:189:2340:1505_1200x675_80_0_0_076766f0e42476e2f7d9ff52d6bae179.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202107281045075462-tokyo-olimpiyatinda-ikinci-finalden-de-cekilen-simone-bilesin-mental-sagligina-oncelik-vermesine/

    Yıldız jimnastikçi Simone Biles, mental sağlık endişesi gerekçesiyle takım finalinin ardından genel tasnif finalinden de çekildi.  ABD Jimnastik Takımı başta olmak üzere pek çok sporcu ve ünlü, Biles'ın 'cesur kararını alkışladığını' duyurdu.

    Tokyo Olimpiyatı'nda takım finallerinden çekilerek sporseverleri şoke eden dünyaca ünlü jimnastikçi Simone Biles'ın 2016 Rio Olimpiyatı'nda kazandığı genel tasnif altın madalyasını da savunmayacağı açıklandı. Biles'ın elemelerini lider bitirdiği genel tasnif finallerinde yarışmayacağını duyuran ABD Jimnastik Takımı, pazar günü başlayacak dörtlü alet finallerinde yarışıp yarışmayacağına günü gününe yapılacak değerlendirmelere göre karar verileceğini belirtti. 

    24 yaşındaki jimnastikçinin ilk çekilmesini başta 'tıbbi mesele' olarak sunan, ama ikincisinde 'zihinsel-ruhsal sağlığına odaklanmak için çekildiğini' açıklayan ABD Jimnastik Takımı, "Simone'nin kararını tüm kalbimizle destekliyoruz ve kendi esenliğine öncelik verme cesaretini alkışlıyoruz. Cesareti bir kez daha neden bu kadar çok kişi için rol modeli olduğunu gösteriyor" dedi.

    4'ü Olimpiyat altın madalyası olmak üzere toplam 30 Olimpiyat ve Dünya Şampiyonası madalyasıyla ABD'nin en çok madalya kazanmış jimnastikçisinin Tokyo'da da potansiyel olarak 6 altın kazanarak jimnastik tarihindeki en büyük kariyeri taçlandırması beklendiğinden, çekilme kararı şok etkisi yarattı. 

    Salı günü kasada sürpriz bir hata yaparak düşük puan almasının ardından takım finalinden çekilen Biles, daha sonra "Zihinsel sağlığıma odaklanmam lazım. Çıkıp aptalca bir şey yapıp sakatlanmak istemiyorum. Günün sonunda buradan sedyeyle çıkarılmak istemiyoruz" diye konuşmuştu. 

    NBC'ye açıklamasında yarışmaya hazır olup olmadığını günü gününe değerlendireceğini belirten 24 yaşındaki jimnastikçi "Fiziksel olarak iyi hissediyorum, formdayım. Günü gününe bakıp göreceğiz" demişti. 

    Jimnastik yıldızının çekilme kararı, 'elit spor için oyun değiştirici an' olarak takdir gördü. Pek çok sporcu ve tanınmış kişilik Biles'a destek açıkladı. 

    ABD Olimpik ve Paralimpik Komite Başkanı Sarah Hirshland, "Simone kişi, takım arkadaşı ve atlet olarak bizi öyle  gururlandırdın ki. Zihinsel esenliğini her şeyden önde tutma kararını alkışlıyor ve ilerde yolculuğuna yön verirken ABD Takımı topluluğunun tam desteği ve tüm kaynaklarını sunuyoruz" dedi.

    Eski First Lady Michelle Obama, "Yeterince iyi miyim? Evet, iyiyim. Bu benim her gün terennüm ettiğim mantra. @Simone_Biles, seninle gurur duyuyoruz ve seni desteklemek için tezahürat yapıyoruz" diye tweetledi. 

    2018 yılında 2012 Olimpiyatı'nın ardından depresyonla mücadele ettiğini, hatta intiharı düşündüğünü açıklamış olan ABD'li efsane yüzücü Michael Phelps, Biles'ın mental mücadelesini görmenin kendisini üzdüğünü söyledi.

    Olimpiyatların atletler için büyük bir baskı oluşturduğunu ve kendisinin de kariyerinde bu baskıya karşı destek bulmakta zorlandığını belirten Phelps, "En büyük mesele, zor zamanlardan geçerken hepimizin bazen yardım isteme ihtiyacı duymamız. Benim için kişisel olarak çok zorlayıcı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yardım istemek benim için zordu" dedi. 

    Biles'ın eski takım arkadaşı Aly Raisman, "Tüm bu sporcuların hayatları boyunca bu anın hayalini kurduklarını biliyorum ve bu yüzden (Biles'ın kararı karşısında) mahvoldum. Elbette çok endişeleniyorum ve Simone'nin iyi olmasını umuyorum. Çok fazla baskı var ve Olimpiyat yaklaştıkça onun üzerinde ne kadar baskı oluştuğunu izledim. Bu yıkıcı. Kendimi berbat hissediyorum" diye konuştu.

    Raisman ve Biles, ABD Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın istismar ve taciz ettiği sporcular arasındaydı. Nassar, 2018'de cinsel tacizden mahkum oldu. 

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Checkmate uçağının tanıtımından bir kare.
    MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’ndan renkli kareler
    Karikatür
    'Karbon nötr hedeflere ulaşılsa bile sıcaklıklar yükselmeye devam edecek'
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet