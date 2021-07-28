Tokyo Olimpiyatı'nda ikinci finalden de çekilen Simone Biles'ın mental sağlığına öncelik vermesine büyük destek yağdı

Yıldız jimnastikçi Simone Biles, mental sağlık endişesi gerekçesiyle takım finalinin ardından genel tasnif finalinden de çekildi. ABD Jimnastik Takımı başta olmak üzere pek çok sporcu ve ünlü, Biles'ın 'cesur kararını alkışladığını' duyurdu.

Tokyo Olimpiyatı'nda takım finallerinden çekilerek sporseverleri şoke eden dünyaca ünlü jimnastikçi Simone Biles'ın 2016 Rio Olimpiyatı'nda kazandığı genel tasnif altın madalyasını da savunmayacağı açıklandı. Biles'ın elemelerini lider bitirdiği genel tasnif finallerinde yarışmayacağını duyuran ABD Jimnastik Takımı, pazar günü başlayacak dörtlü alet finallerinde yarışıp yarışmayacağına günü gününe yapılacak değerlendirmelere göre karar verileceğini belirtti.

24 yaşındaki jimnastikçinin ilk çekilmesini başta 'tıbbi mesele' olarak sunan, ama ikincisinde 'zihinsel-ruhsal sağlığına odaklanmak için çekildiğini' açıklayan ABD Jimnastik Takımı, "Simone'nin kararını tüm kalbimizle destekliyoruz ve kendi esenliğine öncelik verme cesaretini alkışlıyoruz. Cesareti bir kez daha neden bu kadar çok kişi için rol modeli olduğunu gösteriyor" dedi.

After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o — USA Gymnastics (@USAGym) July 28, 2021

4'ü Olimpiyat altın madalyası olmak üzere toplam 30 Olimpiyat ve Dünya Şampiyonası madalyasıyla ABD'nin en çok madalya kazanmış jimnastikçisinin Tokyo'da da potansiyel olarak 6 altın kazanarak jimnastik tarihindeki en büyük kariyeri taçlandırması beklendiğinden, çekilme kararı şok etkisi yarattı.

Salı günü kasada sürpriz bir hata yaparak düşük puan almasının ardından takım finalinden çekilen Biles, daha sonra "Zihinsel sağlığıma odaklanmam lazım. Çıkıp aptalca bir şey yapıp sakatlanmak istemiyorum. Günün sonunda buradan sedyeyle çıkarılmak istemiyoruz" diye konuşmuştu.

NBC'ye açıklamasında yarışmaya hazır olup olmadığını günü gününe değerlendireceğini belirten 24 yaşındaki jimnastikçi "Fiziksel olarak iyi hissediyorum, formdayım. Günü gününe bakıp göreceğiz" demişti.

Jimnastik yıldızının çekilme kararı, 'elit spor için oyun değiştirici an' olarak takdir gördü. Pek çok sporcu ve tanınmış kişilik Biles'a destek açıkladı.

ABD Olimpik ve Paralimpik Komite Başkanı Sarah Hirshland, "Simone kişi, takım arkadaşı ve atlet olarak bizi öyle gururlandırdın ki. Zihinsel esenliğini her şeyden önde tutma kararını alkışlıyor ve ilerde yolculuğuna yön verirken ABD Takımı topluluğunun tam desteği ve tüm kaynaklarını sunuyoruz" dedi.

Eski First Lady Michelle Obama, "Yeterince iyi miyim? Evet, iyiyim. Bu benim her gün terennüm ettiğim mantra. @Simone_Biles, seninle gurur duyuyoruz ve seni desteklemek için tezahürat yapıyoruz" diye tweetledi.

2018 yılında 2012 Olimpiyatı'nın ardından depresyonla mücadele ettiğini, hatta intiharı düşündüğünü açıklamış olan ABD'li efsane yüzücü Michael Phelps, Biles'ın mental mücadelesini görmenin kendisini üzdüğünü söyledi.

Olimpiyatların atletler için büyük bir baskı oluşturduğunu ve kendisinin de kariyerinde bu baskıya karşı destek bulmakta zorlandığını belirten Phelps, "En büyük mesele, zor zamanlardan geçerken hepimizin bazen yardım isteme ihtiyacı duymamız. Benim için kişisel olarak çok zorlayıcı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yardım istemek benim için zordu" dedi.

Biles'ın eski takım arkadaşı Aly Raisman, "Tüm bu sporcuların hayatları boyunca bu anın hayalini kurduklarını biliyorum ve bu yüzden (Biles'ın kararı karşısında) mahvoldum. Elbette çok endişeleniyorum ve Simone'nin iyi olmasını umuyorum. Çok fazla baskı var ve Olimpiyat yaklaştıkça onun üzerinde ne kadar baskı oluştuğunu izledim. Bu yıkıcı. Kendimi berbat hissediyorum" diye konuştu.

Raisman ve Biles, ABD Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın istismar ve taciz ettiği sporcular arasındaydı. Nassar, 2018'de cinsel tacizden mahkum oldu.