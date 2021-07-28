Çinli halterci Zhiyong Shi, 3 olimpiyat rekoru birden kırdı

Tokyo International Forum'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında, erkekler 73 kiloda madalyalar dağıtıldı.

Çinli halterci Zhiyong Shi, koparmada 166, silkmede 198 ve toplamda ise 364 kilo kaldırarak 3 olimpiyat rekoru birden kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Venezuelalı Julio Ruben Mayora Pernia, toplamda 346 kiloluk kaldırışıyla gümüş, Arnavutluk'tan Briken Calja ise 341 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.