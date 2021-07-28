Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde Türk sporcular 6 branşta mücadele edecek

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın boksta Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo son 16 turunda Özbek Tursunoy Rakhimova ile karşı karşıya gelecek. Kokugikan Arena'daki mücadele TSİ 07.06'ta başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ise B Grubu üçüncü maçında yarın ABD ile TSİ 15.45'te Ariake Arena'da karşılaşacak.

Okçulukta Mete Gazoz klasik yay son 32 turunda Lüksemburglu Jeff Henckels ile karşı karşıya gelecek. Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'ndaki mücadele 06.19'da gerçekleştirilecek.

Yelkende 470 kategorisinde Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan'ın yarışı TSİ 06.05'da başlayacak. Aynı sınıfta yarışan Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ise TSİ 09.05'te start alacak. Laser radial sınıfında Ecem Güzel, 7 ve 8. yarışlarını TSİ 06.15'te yapacak. Rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde Dilara Uralp 3 yarışa çıkacak ve ilk yarışını TSİ 07.05'te gerçekleştirecek. Aynı sınıfta yer alan Onur Cavit Biriz ise TSİ 09.20'de üç yarış için start alacak. Finn sınıfında lider durumda bulunan Alican Kaynar da 5 ve 6. yarışlarına çıkacak. Alican Kaynar'ın ilk yarışı TSİ 08.35'te başlayacak.

Yüzmede yarın üç Türk sporcu yarışacak. 800 metre serbestte Merve Tuncel TSİ 13.12'de, Deniz Ertan ise 13.32'de yarışacak. Ümit Can Güreş de TSİ 13.51'de 100 metre kelebekte mücadele edecek.

Kürekte erkekler tek çifte (M1x) çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını kaybeden Onat Kazaklı ise sıralamasını belirlemek için yarın TSİ 05.50'de C/D yarı final yarışlarına çıkacak.