Fatih Terim: Hiç pozisyon vermeden gol yedik

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2-1'lik PSV Eindhoven yenilgisiyle ilgili, "Hiç pozisyon vermeden gol yedik. İlk yarı pozisyona sokmadık ama içeri 1-0 yenik girdik. Sonrasında da bir taçtan gol yedik. Demek ki konsantre eksikliğimiz var" dedi.

PSV maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, takımının ilk 30 dakikalık performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Özellikle iki takımın ilk 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoda bir oyun, baskı denedik. Başarılı da olduk" dedi.

Pozisyon vermeden ilk yarıyı 1-0 geride kapattıklarını ifade eden Terim, "Hiç pozisyon vermeden gol yedik. İlk yarı pozisyona sokmadık ama içeri 1-0 yenik girdik. Sonrasında da bir taçtan gol yedik. Demek ki konsantre eksikliğimiz var" diye konuştu.

Terim sözlerini şöyle sürdürdü: