Rus kadın basketbol takımı, 3x3 Olimpiyat turnuvasının finalinde gümüş madalya aldı

Rus kadın basketbol takımı, Tokyo Olimpiyatları’nda ilk kez olimpik spor olarak yer alan 3x3 basketbol turnuvasının finalinde ABD’li rakibine 18:15 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Да! Да! Да! Мы на пьедестале!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 28, 2021
Серебряные призёры в баскетболе 3х3🥈УРААААААА! #КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/O3t94dSUwG
Böylece ABD kadın basketbol takımı, tarihte bu disiplinde altın madalya kazanan ilk takım oldu.
Rus erkek milli basketbol takımı da 3x3 basketbol turnuvasının finalinde Litvanya'ya 18-21 kaybederek gümüş madalya aldı.
Üçüncülük maçında Belçika takımını 21-10 mağlup eden Sırbistan erkek milli basketbol takımı ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Забираем второе серебро баскетбола 3х3! Чуть-Чуть не хватило!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 28, 2021
КРАСАВЦЫ, ПАРНИ!#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/AprF1Btjwq
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