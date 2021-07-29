Galatasaray elendi, Beşiktaş 200 bin euro kaybetti

Galatasaray'ın elenmesiyle Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş yayın gelirlerinden 200 bin euro kaybetti.

Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına iki maçta 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Ajansspor'dan Ozan Ermiş'in haberine göre Galatasaray'ın elenmesiyle Beşiktaş fazladan 200 bin euro kazanma imkanını kaybetti.

Eğer Galatasaray, PSV'yi elese ve gruplara da kalmayı başarsa Beşiktaş, yayın havuzu gelirinden alacağı para artacaktı. PSV, kulüp puan sıralamasında Beşiktaş'ın üzerinde bulunuyor bu nedenle de gruplara kalırsa, Beşiktaş'tan daha fazla yayın geliri elde edecek.

Öte yandan Galatasaray gruplara kalmayı başarsaydı yayın geliri iki kulüp arasında yüzde 55 ve yüzde 45 diye paylaşılacağından Beşiktaş'ın geliri azalacaktı. Galatasaray, PSV'yi elese ancak gruplara kalamasa Beşiktaş 200 bin euro daha kazanacaktı.

Galatasaray ise play-off turuna kalmadan Şampiyonlar Ligi'nden elendiği için 6 takıma verilecek 5 milyon euro'daki payından oldu.

Öte yandan UEFA, Kovid-19 salgını nedeniyle bu sezon dağıtacağı paralarda kesinti yapma kararı aldı. 531 milyon euro'luk gelirinden olan UEFA, takımlara yapacağı katkıyı 416.5 milyon euro'ya düşürdü. 5 yıl boyunca kesinti devam edecek. Her yıl kulüplere verilecek paradan 83.3 milyon euro kesinti yapılacak.