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    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadele 3-0 yendi.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD'ye 3-2 mağlup oldu

    © AA / Ali Atmaca
    Spor
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    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyatları'nda B Grubu'ndaki 3. maçında, 2-0 geriden gelerek ABD'yi yakalamayı başarsa da son seti kazanamayarak maçı 3-2 kaybetti.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı grubunda ikinci kez yenilirken, ABD üçüncü galibiyetini elde etti.

    Oyuna kötü başlayan ve 10-5 geriye düşen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla skoru 10-8'e getirdi. ABD'nin 20-18 olduğu anlarda basit hatalar yapan ve Thompson'ı savunamayan A Milli Takım, ilk seti 25-19 yitirdi ve 1-0 geriye düştü.

    Milli takım ikinci sette bloktaki iyi savunmasıyla başladı. Bloktan Zehra ile sayı çıkaran milliler, Hande ile servisten de sayı bularak 6-3 öne geçti. Bloktan sayı veren milli takım karşısında ABD, 9-8 üstünlük yakaladı. Rakibini kovalayan A Milli Takım, Meryem ve Zehra sayılar bulsa da Akinradewo'yı file önünde durduramayınca seti 25-20 kaybetti.

    Maçın üçüncü setinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Meryem ve Hande ile oyuna tutunmaya çalıştı. Bu oyuncularla çaprazdan sayılar bulan milli takım, 12-7 üstünlük yakaladı. Hücumda etkili olan milli takım, aynı şekilde sayılar bulmaya devam etti ve seti 25-17 kazandı.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı dördüncü sette de üstün bir oyun sergiledi. Zehra ile sayılar bularak oyuna başlayan Türkiye, hücumda Meryem ve Eda ile etkili oldu ve 10-5'lik üstünlük yakaladı. Eda ile çaprazda iyi oynayan milli takım, 17-10 üstünlük yakaladı. Türkiye üst üste 5 sayı vermesine rağmen rakibine üstünlük şansı vermeyerek seti 25-20 aldı ve 2-0 geriden gelerek 2-2 eşitliği sağladı.

    Final setine kötü başlayan milli takım 6-2 geriye düştü. File önünde iyi savunma yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yine geriden geldi ve 9-8 öne geçti. File üstünde Larsson ve Washington'u geçemeyen final setini 15-12 yitiren Türkiye, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

    İlk Set Sonucu:ABD 25-19 Türkiye

    İkinci Set Sonucu: ABD 25-20 Türkiye

    Üçüncü Set Sonucu: ABD 17-25 Türkiye

    Dördüncü Set Sonucu: ABD 20-25 Türkiye

    Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.
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    Etiketler:
    2020 Tokyo Olimpiyatları, Türkiye A Milli Voleybol Takımı
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