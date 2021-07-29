Rus eskrimciler Olimpiyatlarda altın madalya kazandı

Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki takım yarışması finalinde Fransız rakibini 45:34'lük skorla yenen Rus kadın eskrim takımı altın madalyanın sahibi oldu.

Rus eskrimciler Larisa Korobeynikova, İnna Deriglazova, Adelina Zagidullina ve Marta Martyanova Olimpiyat şampiyonu oldu.

Daha önce bireysel flöre karşılaşmalarında Rus sporcular İnna Deriglazova gümüş, Larisa Korobeynikova ise bronz madalya almıştı.

Olimpiyatlarda şu ana kadar 8 altın madalya kazanan Rusya’nın ayrıca 11 gümüş 8 bronz madalyası bulunuyor.

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