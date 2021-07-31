Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finali garantiledi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de 4. grup maçına Arjantin karşısında çıktı. Ay yıldızlı ekibin gruptan çıkmak için karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması gerekiyordu.

İlk seti Türk ekip 23-25 kazanırken, ikinci seti de 20-25 üstün kapatan taraf oldu. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, son seti ise 25-18 kazandı.

Ay yıldızlı ekip bu galibiyetin ardından puanını 7 yaptı.

Tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez gruplardan çıkma başarısı gösterdi. Kaptan Eda Erdem Dündar, maç sonrası yaptığı açıklamada "Ülkemizde şu an çok ciddi bir felaket var, yangınla boğuşuyor illerimiz. Haberlere üzülüyoruz. Biz ülke olarak birleşince her şeyin üstesinden geliriz. Bunun da üstesinden geleceğiz. Kalplerimiz Türkiye'de" dedi.

Milli takım, B Grubu son maçında 2 Ağustos Pazartesi 08.20'de Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak.