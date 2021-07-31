Altın madalya kazanan Mete Gazoz: Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden ve finalde İtalyan rakibini yenerek altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, "Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final maçında milli okçu Mete Gazoz, İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.

Türk sporcu, bu başarıyla Türkiye'de hem olimpiyat tarihindeki ilk okçuluk madalyasını hem de Tokyo 2020'deki ilk altın madalyayı getirdi.

Gazoz, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Gazoz, "Bugün altın madalya kazandım, çok mutluyum. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Instagram'dan, WhatsApp'tan, Twitter'dan, her yerden bana desteklerini ileten ve sevgi ve mutluluk mesajları gönderen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hepisini okumam birazcık zaman alacak ama hepsini okuyup cevap vermeye çalışacağım" dedi.

Destekleriniz için çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız.♥️ pic.twitter.com/n40lkBWV2r — Mete Gazoz (@metegazoz) July 31, 2021

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