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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Transferlerimizin durmayacağını söyledim

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202108011045123207-galatasaray-teknik-direktoru-fatih-terim-transferlerimizin-durmayacagini-soyledim/

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terim, "Transferlerimizin durmayacağını söyledim. Hem işimize yarayacak hem tam isabet, inandığımız, güvendiğimiz, genç, yaşını almış ayırt etmeden devam edeceğiz" dedi.

    Deneyimli teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sohbet toplantısında bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Terim, şu ifadeleri kullandı:

    "Transferlerimizin durmayacağını söyledim. Ben bir kabuk değiştireceğimizi düşünüyorum. Yakın zamanda başka tedbirler olabilir. Sadece genç almak için değil. Hem işimize yarayacak hem tam isabet, inandığımız, güvendiğimiz, genç, yaşını almış ayırt etmeden devam edeceğiz. Zamanlama çok önemlidir. Bir transferi siz bulduğunuz anda küçük bir rakama bitirmezseniz bir sonraki sene karşınızda büyük rakamlar görebilirsiniz. Kafamda beni yansıtan, beni tanıdığınız baskı, pres, kontra pres yapabilecek ve pası oynayabilecek bir oyun ortaya koymaya çalışıyorum. Biraz daha enerji katmaya çalışıyorum. Bunun ekonomisi ucuz diye bazılarını almıyoruz. Transfer için sadece ekonomiyi bir argüman olarak düşünmeyelim. Yetenek olması, sonradan para kazanmayı düşünmemiz gibi birçok argüman var."

    'Morutan için çok yüksek paralar konuşuluyor'

    Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı iddialarıyla ilgili görüşlerini aktaran Fatih Terim, şunları kaydetti:

    "Morutan'ı ilk olarak 2017'de izlemişiz. Juventus Bükreş ile oynadığı bir maçta scout grubumuz izledi. O da Botoşani'de oynuyordu. Belki o zaman ikinci ya da 3. ligde bir takımımız olsaydı alıp gelişimini orada tamamlayabilirdik. Çok ufak bir paraya da alınabilirdi o dönemde. Şu felsefenin oturması lazım. Türkiye'de alınan oyuncunun genç de olsa, yaşı da olsa hemen anında katkı vermesi bekleniyor. Gelişim çağında oldukları bazen unutuluyor genç oyuncuların. Morutan, daha sonra Romanya içerisinde transfer yapıyor. Biz o zaman o yaşta alabilseydik gelişimini bizde sağlayacaktı. Şimdi ise çok yüksek paralar konuşuluyor. Çok beğendiğimiz bir oyuncu ama o seviyelere çıkmamız mümkün değil. Beğeniyorum, ilerleyen yıllarda daha da iyi olacağını düşünüyorum."

    Morutan'ın transferi için istenen bonservis bedelinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken deneyimli çalıştırıcı, "Şu anki durum, rakam olarak bize çok yüksek. O seviyelere çıkmamız mümkün değil. Bonservisiyle ayrılanlar olabilirse mümkün ama yine de rakam yüksek. Konuşulur. Önemli olan limit. Limitimizi açabilecek bir hamlemiz, ayrılan arkadaşlarımız olursa düşünülebilir. Şu anda konuşulmadı. Duyduğumuzu söylüyorum. Yazılanlar ve duyduğumuz, rakamların büyük olduğu yönünde. Belki bir gün resmi olarak oturulursa, gerekli ve uygun şartlarla hamlemizi yapabiliriz" diye konuştu.

    'Falcao ve Feghouli'ye teklif yok'

    Fatih Terim, yüksek maaşları nedeniyle takımdan ayrılacakları öne sürülen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli için şu ana kadar herhangi bir teklif almadıklarını söyledi.

    Takımdaki genç oyunculara transfer tekliflerinin bulunduğunu aktaran Terim, "Falcao ve Feghouli'ye şu an teklif yok. Jimmy Durmaz'ın bir durumu var. Bazı genç oyuncularımızı istiyorlar. Mümkünse bazı genç oyuncularımızı tutmak istiyorum, Atalay ve Kaan gibi. Onları bırakmak istemiyorum. Bir kısmını oynamaları için vereceğiz. Eğer gitmeme niyetinde olan varsa kadro mühendisliğimize saygı duyacaklar" ifadelerini kullandı.

    'Stoper almayı düşünüyorum'

    Transferin dinamik bir süreç olduğunu belirten Fatih Terim, şunları ifade etti:

    "Bitinceye kadar kimse ne yaptığınızı bilemez. Benim listem üç kişide var. Bende de duruyor. Her an gidebilir düşüncesi vardı Diagne ile ilgili. Kendisi de bazı yerlerde bunu istediğini söylemişti. Yarın başka bir imkan, teklif gelebilir. Öyle bir şey size sunarlar ki bu rakam nereden çıktı dersiniz, inanamazsınız. Dönem transferi yapmak zorunda olduğumuz zamanlar vardı. Diagne'yi biz aldığımız zaman, Ozan Kabak'tan gelen parayı ancak o dönemde harcayabiliyorduk. Finansal fair play gereği kış döneminde kulübün kasasına giren transfer parasını yazın bonservise taşıyamıyorduk. O dönem Diagne'yi aldık, iyi ki de aldık, şampiyon olduk. Luyindama için olağanüstü oynarken, çaprazının kopması, onu 6-7 ay geriye attı. Her gün daha iyi olacağını düşünüyorum. Stoper almayı düşünüyorum. Şu an için yabancı bir stoper düşünüyoruz. Geldik, Ndiaye'yi büyük rakama sattık. Ozan'dan, Rodrigues'ten, Gomis ve Fernando'dan büyük rakamlar aldık. Taraftar ister. Bu da doğal; ama geçen gün de söyledim. Kafamdaki, aklımdakini yapabilecek bir takım sahada istiyorum."

    Etiketler:
    Fatih Terim, Transfer, Açıklama, Galatasaray
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