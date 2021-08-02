Tenisçiler Pavlyuçenkova ve Rublev Rusya’ya 12. altın kazandırdı

Pavlyuçenkova ve Rublev, tenis branşında karışık çiftler finalinde diğer Rus çift Elena Vesnina ile Aslan Karatsev ile karşılaştı. Son derece çekişmeli geçen maçın ilk setini Pavlyuçenkova-Rublev çifti 6-3 kazanırken, ikinci seti 6-7 (5-7) kaybetti. Son sette rakibine 13-11'lük üstünlük kuran Pavlyuçenkova ve Rublev, karşılaşmayı 2-1 kazanarak olimpiyat şampiyonu oldu.

Pavlyuçenkova ve Rublev, Rusya’ya 12. unvan kazandırırken Vesnina ve Karatsev’in gümüşü Rusya’nın 44. madalyası oldu.

Daha önce Karen Haçanov, tek erkekler finalinde Alman tenisçi Aleksandr Zverev’e yenilerek gümüş madalya sahibi olmuştu.