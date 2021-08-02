IOC: Tokyo’daki Rus sporcular arasında doping testi pozitif çıkan yok

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden (IOC) yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyatları’na katılan Rus sporcuların hiçbirinin doping testi pozitif çıkmadı.

Gazetecilere konuşan IOC Sözcüsü Mark Adams, Tokyo’daki Rus sporcular arasında doping testi pozitif çıkan kimse olmadığını söyledi.

Adams’a göre, Rusya IOC’nin verdiği tavsiyelerin yüzde 85’ini yerine getirdi.

ABD Anti-Doping Ajansı (USADA) Başkanı Travis Tygart, IOC’yi Rus sporcuları yeterinde sert cezalandırmadığı iddiasıyla eleştirmişti.

Uluslararası Spor tahkim Mahkemesi doping kurallarının ihlal edildiği iddiaları nedeniyle geçen yıl Rus sporcuların 16 Aralık 2022’ye kadar uluslararası müsabakalarda kendi bayrakları ile yarışmasını yasaklamıştı.

Tokyo’daki Rus sporcular Rusya Olimpiyat Komitesi adı altında, bayrakları ve marşları olmadan performans gösteriyor.