Tokyo’daki Rus sporcular, oyunların dokuzuncu gününde yedi madalya aldı

Tokyo Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) adı altında performans sergileyen Rus sporcular, oyunların dokuzuncu günü olan pazar gününü yedi madalya ile kapattı.

Olimpiyatlarda bayrakları ve marşları olmadan yarışan Rus sporcular dün bir altın, dört gümüş ve iki bronz madalyayı kucakladı. ROC ekibi böylelikle günü beşinci sırada kapattı.

Rus tenisçiler Anastasiya Pavlyuçenkova ve Andrey Rublev, rakipleri Yelena Vesnina ve Aslan Karatsevi karışık çift finallerinde yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Vesnina ve Karatsev gümüş madalya aldı. Kirill Borodaçev, Anton Borodaçev, Vladislav Milnikov ve Timur Safin erkekler flöre müsabakasında gümüş madalya kazandı. İki gümüş madalya da tenisçi Karen Kaçanov ve jimnastikçi Anastasiya İlyankova’ya gitti.

Bronz madalyaların sahibi olan isimler de erkekler 81 kilogram kategorisinde yarışan boksör İmam Hatayev ve erkekler 69 kilogram kategorisinde yarışan Andrey Zamkoyov oldu.

ROC takımı 12 altın, 19 gümüş, 13 bronz madalya ile sıralamada beşinci. Çin, ABD ve Japonya ise ilk üçte yer alıyor.