Tokyo’daki Rus ekip madalyalarına yenilerini ekledi

Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) adı altında yarışan Rus Sergey Kamenskiy, üç pozisyondan 50 metre tüfekle atışta gümüş madalya kazandı. Rus pist bisikletçileri Darya Şmeleva ve Anastasiya Voynova, Tokyo Olimpiyatları’nda takım yarışında bronz madalya alarak Rusya’ya 46. madalyasını getirdi. Bir bronz da jimnastikçi Angelina Melnikova’dan geldi.

Tokyo Olimpiyatları’nda bayrakları ve marşları olmadan yarışan Rus sporcular ROC ekibinin madalyalarına yenilerini ekledi.

Rus Sergey Kamenskiy, Çinli rakibi karşısında üç pozisyondan 50 metre tüfekle atışta 464.2 puan alarak gümüş madalya kazandı. Çinli rakibi Zhang Changhun da 466.00 puan alarak dünya rekoru kırdı.

Rus pist bisikletçileri Dayla Şmeleva ve Anastasiya Voynova da takım yarışında 32.252 puanla üçüncü oldu ve bronz madalyayı aldı.

Rus jimnastikçi Angelina Melnikova, yer hareketlerinde bronz madalyanın sahibi oldu. Bu madalya Rusya’nın 47. madalyası oldu.