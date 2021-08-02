Rus sporcular Tokyo'da bir gümüş ve iki bronz madalya daha kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Rus güreşçi Sergey Semenov, bronz madalya mücadelesinde Şilili rakibi Jasmani Acosta Fernandes'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Semenov, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde bronz madalyanın sahibi oldu.
Grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Sergey Yemelin ise Moldovalı rakibi Viktor Choban'ı 12-1'lik skorla yenerek bronz madalya almaya hak kazandı.
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Rusya'ya bir madalya da artistik cimnastikte geldi.
Denis Ablyazin, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.
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