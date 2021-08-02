CAS, Belaruslu koşucu Timanovskaya’nın Tokyo 2020’ye dönmek için yaptığı temyiz başvurusunu reddetti

Spor hukuku ile ilgili anlaşmazlıklara çözüm bulan uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Belarus Ulusal Olimpiyat Komitesi’nin (NOC) Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndan uzaklaştırma kararı aldığı koşucu Kristina Timanovskaya'nın temyiz başvurusunu, delil yetersizliği nedeniyle reddetti.

CAS, Belarus Ulusal Olimpiyat Komitesi’nin (NOC) Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndan uzaklaştırma kararı aldığı koşucu Kristina Timanovskaya'nın temyiz başvurusunun, delil yetersizliği nedeniyle reddedildiğini açıkladı.

Açıklamada, “Dava konusu kararın yürütülmesinin durdurulması talebi, sporcunun haklılığını kanıtlayamaması nedeniyle CAS tarafından reddedilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Timanovskaya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 100 ve 200 metre koşulara katılması gerekirken milli takım yöneticileri, iki Belaruslu sporcunun oyunlardan uzaklaştırılması nedeniyle 4x400 metre bayrak yarışına katılmasını teklif etmişti. Belaruslu sporcu bu kararı sosyal ağlar üzerinden yaptığı paylaşımla eleştirmişti.

Bunun üzerine Belarus Olimpiyat Komitesi, sporcunun ‘psikolojik durumu nedeniyle doktorların kararıyla’ oyunlara katılmayacağını açıklamıştı. Muhalif Belarus Spor Dayanışma Vakfı temsilcileri ise Timanovskaya'nın Tokyo'dan zorla götürülmek istendiğini duyurmuştu. Belaruslu koşucu da bu durumu doğrulayarak, baskı altında tutulduğunu ifade etmişti.

Timanovskaya, kendi onayı olmadan milli takımdan çıkarılıp Japonya'dan götürülmek istendiğini belirterek, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) yardım çağrısında bulunmuştu. Bazı Avrupa ülkelerinin Belaruslu sporcuya yardım teklifinde bulunmuştu.

Belarus Olimpyat Komitesi, durumu yakından izlediğini ve Olimpiyat organizasyon komitesi ve IOC ile yakın temas halinde olduğunu açıklamış, Timanovskaya ise pazar günü Haneda Havalimanı'nda yardım için polise başvurmuş ve ardından koruma altına alınmıştı. Bir süre orada tutulan sporcu, daha sonra farklı bir yere götürülmüştü. Bunun ardından Belaruslu sporcunun Polonya’dan insani vize aldığı açıklanmıştı.