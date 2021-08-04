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    Buse Naz Çakıroğlu

    Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu finale çıktı

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    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202108041045153018-milli-boksor-buse-naz-cakiroglu-finale-cikti/

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'ı mağlup ederek finale çıktı.

    Kokugikan Arena'da Buse Naz, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı.

    Buse Naz, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemin de tam puanını aldı. İkinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan alan Buse Naz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı.

    Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ise bronz madalyada kaldı.

    Buse Naz'ın altın madalya mücadelesi vereceği final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te yapılacak.

    Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.

    Türk sporcular başarılarıyla dikkat çekiyor

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Türk sporcular, oyunlarda tarihi başarılarıyla dikkati çekiyor.

    Oyunlarda şu ana kadar 6 madalya alan ve 2 madalyayı da garantileyen milli sporcular, farklı branşlarda tarihi başarıya imza attı. Milli sporcular Mete Gazoz, Yasemin Adar, Rıza Kayaalp, Ferhat Arıcan, Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu tarihe geçerken, A Milli Kadın Voleybol Takımı da elde ettiği sonuçla Türk sporunda ilkleri yaşatan ekip oldu.

    Okçulukta altın madalya kazanan 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu branşta Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu oldu. Klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya kazanan Mete, tarihi bir başarıya imza attı.

    Mete Gazoz
    © REUTERS / Clodagh Kilcoyne
    Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 96'ya çıktı
    Artistik cimnastikte bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan ise bu branşta Türkiye'ye bir ilki yaşatan sporcu oldu. Paralel barda üçüncü olan Ferhat Arıcan, Türkiye'ye cimnastikte ilk madalyayı getirdi.

    Güreşte kadınlar 76 kiloda bronz madalya kazanan Yasemin Adar, bu branşta Türkiye'ye madalya kazandıran ilk kadın sporcu olarak önemli bir başarıya imza attı.

    Türkiye'nin güreşteki en başarılı sporcuları arasında bulunan Rıza Kayaalp, Londra 2012'de bronz, Rio 2016'da gümüş madalya kazandı. Tokyo 2020'de de bronz madalyaya uzanan 31 yaşındaki milli güreşçi, kariyerindeki 3. olimpiyat madalyasını aldı.

    Rıza, bu başarısıyla üçer olimpiyat altını bulunan efsane halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu ile birer altın, gümüş ve bronz olimpiyat madalyasına sahip güreşçi Hamit Kaplan'ı madalya sayısı bakımından yakaladı.

    Milli sporcu, 3 olimpiyat madalyası kazanan 4. Türk olurken, 2. güreşçi olarak tarihe geçti.

    Oyunlarda ilk ringe çıkma şansı yakalayan Busenaz Sürmeneli, 69 kiloda yarı finale yükselerek madalyayı cebine koydu.

    Takımlar düzeyinde Türkiye'yi temsil eden tek ekip olan A Milli Kadın voleybolcular da performanslarıyla tarihi bir başarıya imza attı. Londra 2012'de de yer alan ama gruptan çıkmayı başaramayan milliler, tarihlerinde ilk kez çeyrek finali Tokyo 2020'de gördü.

    Etiketler:
    Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye, Olimpiyatlar, Güreş, final
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