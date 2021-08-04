Olimpiyatlarda yarışan ilk trans sporcu Hubbard, emekliliğe ayrılma kararı aldı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları seçmelerinde, Yeni Zelanda kadın halter takımına seçilen Laurel Hubbard’ın, Olimpiyat Oyunları tarihinde yarışacak ilk transeksüel sporcu oldu.

87 kilogram kategorisinde yarışan 43 yaşındaki Hubbard, koparma bölümünde 120 kg ve 125 kg kaldırma denemesi başarısız olduktan sonra olimpiyatlara veda etti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yer alan ilk transseksüel sporcu olmasının yanı sıra, aynı zamanda etkinliğin en yaşlı katılımcısı da olan Hubbard, emeklilik kararı aldığını duyurdu.

'Tek istediğim bir sporcu olarak kabul edilmek'

Cinsel kimliğine yönelik tartışmalara da atıf yapan sporcu, "Rol model olmak istediğimden emin değilim, bunun yerine umarım sadece var olarak diğerlerine biraz cesaret verebilmişimdir. Bir sporcu olarak tek istediğim, bir sporcu olarak kabul edilmek. Yeni ve daha anlayışlı bir dünyaya geçtikçe, insanlar benim gibi insanların sadece insan olduğunu anlamaya başlıyor" diye konuştu.

Hubbard ayrıca, "Sporu bırakma yaşım geldi. Aslında dürüst olursak, muhtemelen bir süre zaten gelmişti. Sporla ilgilenmem için artık ilaçlardan destek almam lazım. Sanırım eleğimi asıp başka şeylere konsantre olmayı düşünmeye başlamamın zamanı geldi" dedi.

Hubbard'ın kadın takımına kabul edilmesi bazı eleştiriler almış ve biyolojik olarak kadın doğan sporculara nazaran kasları ve akciğerlerinin daha güçlü olduğu, bunun da yarışmalarda adaletsizliğe neden olabileceği belirtilmişti.

Olimpiyat Komitesi, tartışmaların ardından kuralların revize edeceğini açıkladı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin yönergelerini değiştirdiği 2015'ten bu yana Olimpiyatlarda transseksüel sporcular yarışmaya hak kazandı. Ancak komite, trans sporcuların kadın yarışmalarına katılmasına izin veren Olimpiyat kurallarının Tokyo oyunlarından sonra değiştirileceğini duyurdu. Yetkililer, mevcut yönergelerin amacına uygun olmadığını ve bilimsel gelişmeleri gözden geçirdikten sonra tekrar düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Yönergelere göre, Olimpiyat Oyunları’ndan 12 ay önce yapılan testlerde testosteron seviyesinin belirli bir seviyenin altında olması durumunda sporcuların kadınlar kategorisinde yarışabildiği belirtiliyor.

Laurel Hubbard, cinsiyet değişikliğinin ardından 2017 Dünya Şampiyonasına katılmış ve gümüş madalya kazanmıştı.

Hubbard, halihazırda halter dünya sıralamasında 17. sırada.