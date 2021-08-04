Rus senkronize yüzücüler Tokyo'da altın madalya kazandı

Tokyo’da bayrakları ve marşları olmadan Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) adı altında performans gösteren Rus sporculardan bir altın madalya daha geldi.

Rus senkronize yüzücüler Svetlana Kolesniçenko ve Svetlana Romaşina, düet kategorisinde 195.9079 puanla birinciliği elde etti.

İkinci sırada Çinli, üçüncü sırada da Ukraynalı sporcular yer alıyor.

Rus senkronize sporcular böylelikle Olimpiyat Oyunları’nda altıncı kez art arda birinciliği elde etti.

31 yaşındaki Romaşina dünyanın en fazla unvan sahibi senkronize yüzücüsü oldu. Romaşina’nın altı olimpiyat altın madalyası, 21 dünya, 13 Avrupa şampiyonluğu var. 27 yaşındaki Kolesniçenko da iki kez olimpiyat, 16 kez dünya, 11 kez Avrupa şampiyonluğuna sahip.