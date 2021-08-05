Güney Koreliler maç sonrası Zehra Güneş'i konuştu: Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlıyorum

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye A Milli Voleybol Takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.
Oyuna ve performansa dair yorumların yanı sıra maçla ilgili Güney Kore tarafında gündeme giren bir şey daha oldu. 18 numaralı formanın sahibi 22 yaşındaki Zehra Güneş, maçın ardından Güney Kore'de Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi.
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22 yaşındaki voleybolcu hakkında sosyal medyada "Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlıyorum", "18 numaralı oyuncuyla evlenmek istiyorum", "Türkiye'ye gidiyorum... Sonunda aşkımı buldum..." gibi yorumlar yapıldı.
터키 18번 제흐라 귀네슈(Zehra Gunes) 선수 이름 뜻이 '해'인 것...? 결혼하려면 어디로 가야하나요? pic.twitter.com/NK6viRHjQQ— DANWOO (@DANWOO0520) August 4, 2021
터키 18번선수— 🇰🇷개웃겨🇰🇷 (@vd_60) August 4, 2021
이름 제흐라 귀네슈
신장 197이래
개예쁨 pic.twitter.com/eSjdoAMOyq
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