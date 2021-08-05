Güney Koreliler maç sonrası Zehra Güneş'i konuştu: Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlıyorum

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye A Milli Voleybol Takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.

Oyuna ve performansa dair yorumların yanı sıra maçla ilgili Güney Kore tarafında gündeme giren bir şey daha oldu. 18 numaralı formanın sahibi 22 yaşındaki Zehra Güneş, maçın ardından Güney Kore'de Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Zehra Gunes (@zehragns18)'in paylaştığı bir gönderi

22 yaşındaki voleybolcu hakkında sosyal medyada "Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlıyorum", "18 numaralı oyuncuyla evlenmek istiyorum", "Türkiye'ye gidiyorum... Sonunda aşkımı buldum..." gibi yorumlar yapıldı.

터키 18번 제흐라 귀네슈(Zehra Gunes) 선수 이름 뜻이 '해'인 것...? 결혼하려면 어디로 가야하나요? pic.twitter.com/NK6viRHjQQ — DANWOO (@DANWOO0520) August 4, 2021

​

터키 18번선수

이름 제흐라 귀네슈

신장 197이래

개예쁨 pic.twitter.com/eSjdoAMOyq — 🇰🇷개웃겨🇰🇷 (@vd_60) August 4, 2021

​