Tokyo 2020: Eray Şamdan karatede gümüş madalya kazandı

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Şamdan, kumite 67 kiloda finalde Fransız sporcu Steven Da Costa'yla karşılaştı.

Milli sporcu, 3 dakikalık maçın ilk bölümünde rakibine 2 puan verdi. Maçı çevirmeye çalışan Şamdan, bunda başarılı olamayarak son anda 3 puan daha kaybederek rakibine 5-0 yenildi ve Tokyo 2020'yi gümüş madalyayla tamamladı.

Fransız sporcu ise altın madalya elde etti.

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 98 oldu

Şamdan'ın bu madalyası, olimpiyat tarihinde ilk kez yer alan karatede Türkiye'nin de ilk madalyası olarak kayıtlara geçti. Karatedeki tarihi başarıyla Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında topladığı madalya sayısı 40'ı altın, 26'sı gümüş, 32'si bronz olmak üzere 98 oldu.