Rus güreşçi Uguyev, Tokyo'da altın madalya kazandı

Erkekler serbest stil 57 kiloda mücadele eden Uguyev, finalde Hint rakibi Kumar Raiv'i 7-4'lük skorla mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Bu, Rusya'nın Tokyo Olimpiyatları'ndaki 16. altın madalyası oldu.

Sidorova'dan gümüş madalya

Rusya'ya bir madalya da kadınlar sırıkla atlamada geldi. Anjelika Sidorova, 4.85 metrelik atlayışıyla 2. iy dereceyi elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Böylece Rusya'nın Tokyo'daki gümüş madalya sayısı 22 oldu.

Nayfonov bronzda kaldı

Diğer taraftan Rus serbest stil güreşçi Artur Nayfonov, 86 kilo kategorisinde bronz madalya aldı.

Nayfonov, üçüncülük mücadelesinde Özbek rakibi Cebrail Şapiyev'i 2-0 yenmeyi başardı ve Rusya'ya 20. bronz madalyayı getirdi.