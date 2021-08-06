Fatih Terim: Muslera en güvendiğimiz isim, tatil yapmadan biz rica ettik diye geldi oynadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St Johnstone maçının ardından düzenlediği basın toplantısında Caner Erkin ile ilgili herhangi bir tasarruflarının olmadığını belirtti. Terim, Muslera'yla ilgili de " Muslera en güvendiğimiz isim, tatil yapmadan biz rica ettik diye geldi oynadı" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında evinde St Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, Muslera, Mostafa Mohamed, Patrick van Aanholt ve Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin için sorulan soruları yanıtladı.

Patrick van Aanholt'un oyundan çıkmasıyla ilgili Terim, "Patrick daha az antrenman yaptı. Onun zamana ihtiyacı var. Oradan Ömer'in daha çok gitmesi için tercih değişikliğiydi." dedi.

Terim şöyle konuştu:

'Kullanıp kullanmayacağımıza Mostafa'nın formu karar verecek'

"Mostafa bizim çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Daha iyi olmasını bekliyorum. Ocak ayında opsiyonu kullanıp kullanmayacağımıza Mostafa'nın form durumu karar verecek. İyi bir oyuncu ama daha çok konsantre olmalı, daha çok aramalı. Sadece kenardan gelen ortalarla değil, bizim özellikle üçüncü bölgelerde set oyununa katkıda bulunmalı.

Caner Erkin benim milli takımdan oyuncum. Ama şu anda Galatasaray takımı Van Aanholt, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir olmak üzere üç sol beki var. Şu anda böyle bir tasarrufumuz yok. Muslera bizim en çok güvendiğimiz isimlerden biri. Zaman zaman böyle şeyler de olacak. Onlardan da çıkacak ya da hep beraber çıkaracağız. Kolay değil. Tatil yapmadan biz rica ettik diye geldi oynadı. Bazen böyle şeyler olur. Biz kendisine güveniyoruz. Bazen oluyor, hepimize oluyor. Onun kredisi mevcut. Toparlayacaktır"