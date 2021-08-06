Olimpiyat finallerinin çoğunda yarışmayarak sporseverleri şoke eden Simone Biles: Beklenmedik şekilde teyzemi kaybettim

ABD'nin en çok madalya kazanmış jimnastikçisi Simone Biles, 6 altın kazanması beklenen Tokyo Olimpiyatı'ndan pek çok finalden çekilip sadece takım gümüş madalyası ve denge aletinde bronz madalyayla ayrılmasının ardından duruma açıklık getirdi.

Japonya'dayken ailesinden kayıp yaşadığını belirten 24 yaşındaki kadın jimnastikçi, "İki gün önce teyzem beklenmedik şekilde öldü, bu benim Tokyo Olimpiyatı sırasında olmasını beklemediğim bir şeydi" dedi. Mental sağlık endişesi açıklaması yaparak finallerde yarışmamasına hem destek hem de eleştiri alan Biles, aşırı tepki gösterenlere şu karşılığı verdi:

"İnternette söylediklerinize biraz daha dikkat etmelisiniz, çünkü bu atletlerin hayatlarında ve sporlarında neler yaşadıkları hakkında hiçbir fikriniz yok."

ABD spor terminolojisine göre 'tüm zamanların en iyi jimnastikçisi', takım ve genel tasnif finallerinden çekilmesinin ardından alet finallerinde sadece dengede yarışması sürecinin arka planını "Her gün doktorların tıbbi değerlendirmesinden geçmem gerekiyordu ve sonra bir spor psikoloğuyla iki seans yaptım ki, bu daha akılcı yaklaşım geliştirmeme yardımcı oldu. (3 Ağustos'ta) Dengede yarışmamda sorun olmadığı sonucuna varıldı ki, dürüst olmak gerekirse gecesinde bunun önünün açılacağını düşünmemiştim" diye aktardı.

Biles, Instagram'da paylaştığı Tokyo Olimpiyatı'na veda mesajında şunları söyledi:

"Tokyo'dan duygu yüklü ayrılıyorum. İkinci Olimpiyatım tümüyle hayal ettiğim, rüyasını kurduğum gibi geçmedi, ama ABD'yi temsil ettiğim için mutluyum. Bu eşsiz Olimpiyat deneyimini sonsuza kadar aziz tutacağım. Herkese sonsuz sevgi ve destek için teşekkürler. Gerçekten minnettarım."

Kazandığı Olimpiyat madalyası sayısını Tokyo'da 7'ye çıkaran Biles, "Tokyo'dan koleksiyonuma eklemek için 2 Olimpiyat madalyası daha alarak ayrılmam, o kadar da sefil değil" diye ekledi.

Annesinin uyuşturucuyla mücadelesi nedeniyle Biles, 3 yaşından itibaren kardeşiyle birlikte büyükbabası ve onun ikinci eşi tarafından yetiştirilmişti.

EXCLUSIVE: 'She's gonna be okay.' Simone Biles's birth mother says her daughter will land on her feet after pulling out of team final https://t.co/VOlZkQ3M39 — Daily Mail US (@DailyMail) July 27, 2021

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