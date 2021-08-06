Tokyo’dan Rusya’ya bir gümüş madalya daha

Tokyo’daki Rus sporcular bayrakları ve marşları olmadan yarışsa da yeni madalyalar getirmeye devam ediyor.

Rus boksör final maçında Kübalı Julio la Cruz’la karşı karşıya geldi ve gümüş madalyanın sahibi oldu. La Cruz ise ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu elde etti. Bronz madalya da Yeni Zelanda ve Brezilyalı sporculara gitti.

ROC takımı olimpiyatlarda beşinci sırada ve 16 altın, 23 gümüş, 21 bronz madalyanın sahibi. 34 altın, 24 gümüş ve 16 bronz madalya ile Çin birinci sırada yer alıyor.