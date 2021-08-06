Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Muric'i kiraladı

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İngiltere temsilcisi Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır" ifadesine yer verildi.

Kulübümüz Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin #Muric! pic.twitter.com/5jbrUryrpM — Adana Demirspor 💺❌💺 (@AdsKulubu) August 5, 2021

​

Yeni transferimiz Arijanet Muric takımımızla birlikte ilk antrenmanına çıktı.📸#AdanaDemirspor pic.twitter.com/n1UNOP4biH — Adana Demirspor 💺❌💺 (@AdsKulubu) August 5, 2021

​