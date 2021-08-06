MotoGP efsanesi Valentino Rossi, 2021 sonunda emekli oluyor

2000'den beri aktif bir şekilde MotoGP'de mücadele eden Rossi, geride kalan 21 sene içerisinde premier sınıfta 7 kez dünya şampiyonluğu kazandı ve bu sayede MotoGP tarihinin en başarılı ismi oldu.

42 yaşındaki efsane sürücünün adı, son senelerde birçok kez emeklilikle anıldı ancak o, 2020 sonunda Yamaha fabrika takımıyla yollarını ayırsa da 2021'de Petronas SRT Yamaha uydu takımıyla mücadeleye devam etti.

Yamaha'da başlayan performans olarak gerileme, Petronas SRT döneminde de tersine dönmeyince şampiyon sürücü sonunda kendisi için zor olan kararı verdi ve 2021 sonunda emekli olacağını duyurdu.

Motorsport'tan Abdullah Çelik'in haberine göre, Bu Rossi'nin 1996'da 125cc'de başlayan 25 yıllık Grand Prix kariyerinin sona ereceği manasına geliyor. Rossi şu ana kadar toplam 9 Grand Prix şampiyonluğu kazanırken 115 yarış zaferi elde etti.

MotoGP'de ise Rossi; 89 yarış zaferi, 199 podyum, 55 pole pozisyonuna sahip. 2000'de Honda ile 500 cc'ye (bugünkü MotoGP) yükselen Rossi ilk şampiyonluğunu 2001'de aldı ve 500cc döneminde şampiyon olan son sürücü oldu. Rossi, 2002 ve 2003'te Honda ile 2 şampiyonluk daha kazandı. 2004'te Yamaha'ya geçen Rossi, orada da 2004, 2005, 2008 ve 2009 yıllarında şampiyonluklar kazandı. 2011 ve 2012 yıllarında, 2013'te tekrar Yamaha ailesine döndü ve o yıldan beri Yamaha motosikletleriyle yarışıyor.

Rossi, "Yaz arasından sonra gelecek yılla ilgili kararımı vereceğimi söylemiştim ve sezon sonunda bırakmaya karar verdim. Ne yazık ki bu, bir MotoGP sürücüsü olarak son yarım sezonum olacak. Bu, gerçekten kolay değil, benim için çok üzücü bir an. 30 yıl ya da daha uzun bir süredir yarışıyorum ve gelecek yıl yarışmayacağımı söylemek ve bilmek çok zor. Gelecek yıl hayatım değişecek fakat gerçekten harika zamanlardı. Burada olmaktan çok keyif aldım. Benim için çok uzun bir yolculuk oldu ve çok keyifliydi. 25-26 yıl boyunca şampiyonada yer almak harikaydı. Benim için çalışan tüm bu insanlarla harika anlar yaşadım. Söyleyecek çok fazla şeyim yok, sadece hepsi bu kadar" dedi.

Petronas SRT'nin gelecek yıl için Rossi'nin desteklediği genç isimlerden olan Marco Bezzecchi ile anlaşması bekleniyor.