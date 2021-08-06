'Messi'nin kalmasını istiyoruz' diyen Barcelona Başkanı: Ama sözleşme imzalayarak kulübün 50 yılını tehlikeye atamayız

Barcelona FC Başkanı Joan Laporta, selefinden enkaz devraldıklarını ve 'uzaylı' süper starın ayrılmasından önceki yönetimin yanlış icraatlarını sorumlu olduğunu savundu.

Barça Başkanı, Lionel Messi'nin Camp Nou'da kalmasını futbolcu kadar kendilerinin de istediğini, ancak İspanya futbol ligi La Liga'nın koyduğu kurallar uyarınca maaş koşulları bakımından marjları olmadığı için Messi ile yeniden sözleşme imzalayamadıklarını söyledi.

La Liga kurallarının daha esnek olması gerektiği, ama kendilerinin kurallara uyma zorunluluğu bulunduğunu anlatan Laporta, bu şartlar altında yeni sözleşmenin mali açıdan büyük riskler taşıyacağını, hem mali fair play kurallarına uyup hem de Messi ile imzalamaları halinde Barcelona'nın TV yayın haklarının 50 yıl boyunca etkileneceğini sıraladı.

🗣 "It's an operation that puts at risk the club for the next 50 years."



Barcelona president Joan Laporta explains the situation that has seen Lionel Messi depart from the club pic.twitter.com/sMuIdHKwKz — Football Daily (@footballdaily) August 6, 2021

Barcelona FC Başkanı, "Messi ile imzalamak için kulübün televizyon yayın haklarını 50 yıl etkileyecek bir sözleşmeyi kabul etmesi lazım. Bu, kulübü 50 yıl boyunca riske atacak bir operasyon olur. Ben kulübü 50 yıl etkileyecek bir karar alamam. Kimse için kulübün haklarını ipotek edemem. Biz 122 yıllık tarihi olan bir kulübüz" açıklamasını getirdi.

"Bu kulüp 100 yaşından büyüktür, her şeyin ve herkesin üstündedir, tüm zamanların en büyük oyuncusunun bile. Kulübün önemi, oyuncuları, hocaları ve başkanları geçer" vurgusunu yapan Laporta, "Bizim için yaptığı her şey için [Leo]'ya her zaman müteşekkiriz" diye ekledi.

"I am not prepared to mortgage the club's rights for anyone"



Barcelona president Joan Laporta suggests that he would have needed to mortgage the club for 50 YEARS in order to re-sign Lionel Messi pic.twitter.com/gDd8hLGRqr — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 6, 2021

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