Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası geldi

Tokyo 2020'de karatede erkekler katada Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı. Sofuoğlu'nun bu madalyası, aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu. Milli güreşçi Taha Akgül de Moğol rakibini yenerek bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı.

Nippon Budokan'da gerçekleşem bronz madalya mücadelesinde Sofuoğlu, Güney Kore'den Heejun Park'la karşılaştı. Sofuoğlu, hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu. park ise 26.14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı.

Sofuoğlu'nun bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası olarak kayıtlara geçti.

Taha Akgül'den Rio'da altın, Tokyo'da bronz

Milli güreşçi Taha Akgül de erkekler serbest stil 125 kilo bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.

Makuhari Messe'de yapılan müsabakada 30 yaşındaki milli güreşçi, rakibinin pasif kalmasıyla 1-0 öne geçti. Yaptığı atakla 3-0'lük üstünlük yakalayan Akgül, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren milli güreşçi yaptığı ataklarla sayı almaya devam etti ve karşılaşmayı 5-0 kazanarak bronz madalya kazandı.

Rio 2016'da altın madalya alan Akgül, Tokyo 2020'yi bronz madalya ile tamamlamış oldu.

🥉Güreşte bir madalya da Taha Akgül’den geliyor!🇹🇷👏🏼 pic.twitter.com/2fgU5mN5NI — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 6, 2021

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