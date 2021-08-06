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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14'üncü gününde karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı.

    Türk sporcular Tokyo 2020'nin 14. gününü 3 madalyayla tamamladı

    © AA / Elif Öztürk Özgöncü
    Spor
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    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. günü tamamlanırken, Türk sporcuların madalya sayısı 10'a ulaştı.

    Türk sporcular, günü 3 bronz madalyayla tamamladı.

    Karatede Ali Sofuoğlu, bronz madalya mücadelesinde Güney Kore'den Heejun Park'la karşılaştı. Hakemlerden 27.26 puan alan milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu. Ali Sofuoğlu'nun bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası olarak tarihe geçti.

    Milli karateci Merve Çoban da kadınlar kumite 61 kiloda bronz madalya elde etti. Yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'le karşılaşan Merve Çoban, rakibine 2-0 mağlup oldu ve final şansını yitirdi. Ay-yıldızlı sporcu, bu sonuçla olimpiyat oyunlarını üçüncü olarak tamamladı.

    Taha Akgül de bronz madalya kazandı

    Türk sporcular, bir bronz madalyayı da güreşte kazandı.

    Erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalya mücadelesi veren Taha Akgül, Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'a üstünlük kurdu ve olimpiyat üçüncülüğü elde etti.

    Rio 2016'da altın madalya alan Taha Akgül, olimpiyatlardaki ikinci madalyasını elde etti.

    Süleyman Karadeniz ise 97 kilo mücadelesinde son 16 turu ve çeyrek finalde rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ABD'li Kyle Frederick Snyder'e mağlup olan milli güreşçi, final şansını yitirdi. Süleyman Karadeniz, yarın bronz madalya mücadelesi için mindere çıkacak.

    Kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan ise oyunlara erken veda etmek zorunda kaldı. Son 16 turunda ABD'li Sarah Ann Hildebrant ile karşılaşan milli sporcu, rakibine mağlup oldu. ABD'li güreşçinin de yarı final maçında Çinli Yanan Sun'a mağlup olarak final şansını yitirmesiyle Evin, repesaj hakkından da oldu ve elendi.

    Atletizmde 4 sporcu mücadele etti

    Atletizmde 4 sporcu Türkiye adına mücadele etti.

    Kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz, finale kadar gelmeyi başardı. Elemelerde en iyi dereceyi yaparak finale çıkan Eda, altıncı atışında ciriti 64 metre uzaklığa göndererek dördüncü sıraya yerleşti ve oyunları bu dereceyle tamamladı.

    Kadınlar 20 kilometre yürüyüşte ise Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Evin Demir dereceye giremedi.

    Odori Park'ta gerçekleştirilen 20 kilometre yürüyüş yarışını 53 atlet tamamlayabildi. Parkuru 1 saat 35 dakika 8 saniyede tamamlayan milli atlet Meryem Bekmez, 22. sırada yer aldı. Ayşe Tekdal 1.38.40'lık derecesiyle 39, Evin Demir ise 1.39.55'lik derecesiyle 41. sırada kendisine yer bulabildi.

    Modern pentatlonda İlke Özyüksel'in yükselişi

    Modern pentatlonda yarışan ve Rio 2016'da 35. sırada yer alan İlke Özyüksel, Tokyo 2020'de çok daha iyi bir sonuca imza attı.

    İlke Özyüksel, 5 disiplinde yaptığı mücadelenin ardından oyunları 5. sırada tamamladı.

    Etiketler:
    2020 Tokyo Olimpiyatları, Türkiye, Madalya
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