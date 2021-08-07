Uğur Aktaş'ın madalyayı garantilemesiyle Türkiye olimpiyat rekorunu kırdı

Tokyo'da 13. madalyasını kazanan Türkiye, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki 12 rekorunu geçmeyi başardı.
Tokyo 2020 , Türkiye'nin en çok madalya kazandığı Olimpiyat Oyunları oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.
Tokyo'da 13. madalyasını kazanan Türkiye, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki 12 rekorunu geçmeyi başardı.
Tokyo 2020 , Türkiye'nin en çok madalya kazandığı Olimpiyat Oyunları oldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)