Rus jimnastikçi Dina Averina, Tokyo 2020’de bireysel ritmik jimnastikte gümüş madalya aldı

Rus sporcu Dina Averina, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Kadınlar Jimnastik Ritmik Bireysel Tüm Branşlar turnuvasında ikinci oldu, böylelikle Rus milli takımı bu disiplinde 1996’dan bu yana ilk kez altın madalya alamadı.

Rus sporcu Dina Averina, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Kadınlar Jimnastik Ritmik Bireysel Tüm Branşlar turnuvasında ikinci oldu, böylelikle Rus milli takımı bu disiplinde 1996’dan bu yana ilk kez altın madalya kazanamamış oldu.

Averina, 4 performans gösterdiği dört branş toplamında, 107.650 puan aldı, İsrail adına yarışan Linoy Ashram ise 107.800 puanla Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda şampiyon oldu.

Averina’nın kız kardeşi Arina Averina ise 102.100 puan alarak dördüncü basamağa yerleşti.

Dina Averina’nın madalyası, Rus milli takımının 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda elde ettiği 64. madalya oldu.