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    Tokyo 2020’de serbest güreşçi Sadulayev ikinci kez Olimpiyat şampiyonu oldu ve Rusya’ya 19. altın madalyayı kazandırdı

    © AP Photo / David J. Phillip
    Spor
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    Rus serbest güreşçi Abdulraşid Sadulayev, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ikinci kez şampiyonluğu elde etti ve Rus milli takımına 19. altın madalyayı kazandırdı.

    Erkekler serbest stil 97 kilogram turnuvasının finalinde Sadulayev, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda aynı kategoride şampiyon olan ABD’li rakibi Kyle Snyder’i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

    Sadulayev, Rio de Janeiro'da 86 kilogramda altın madalya kazanmıştı.

    Rus serbest güreşçi Raşidov bronz madalya kazandı

    Rus milli takımına bronz madalya kazandıran isim ise erkekler serbest stil 65 kilogram turnuvasında Macaristan adına güreşen İsmail Musukayev’i yenen Rus sporcu Gadjimurad Raşidov oldu.

    Rus senkronize yüzücülerden altın madalya 

    Rus milli senkronize yüzücüler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar takım yarışmasında birinci oldu ve Rus milli takımına 18. altın madalyasını kazandırdı.

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yarışan Rus senkronize yüzücüler 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar takım yarışmasında birinci oldu ve Rus milli takımına 18. altın madalyasını kazandırdı.

    Alla Şişkina, Svetlana Romaşina, Svetlana Kolesniçenko, Aleksandra Patskeviç, Mariya Şuroçkina, Vlada Çigireva, Marina Golyadkina, Polina Komar, artistik yüzme teknik rutinden lider ayrılarak serbest rutinde 98.8000 puan aldı, elde ettikleri toplam puan ise 196.0979 oldu.

    193.5310 puan alan Çin milli takımı ikinci olurken Ukrayna milli takımı ise 190.3018 puan ile bronz madalyanın sahibi oldu.

    Rus Lasitskene kadınlar yüksek atlamada olimpiyat şampiyonu oldu

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar yüksek atlamada Rus sporcu Mariya Lasitskene, 2.4 metrelik atlayışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar yüksek atlamada Rus sporcu Mariya Lasitskene, 2.4 metrelik atlayışıyla altın madalya kazanarak, Rusya’ya 20. Altın madalyayı getiren sporcu oldu.

    Bugün gerçekleşen yarışmanın finalinde Rus sporcu 2.4 metrelik atlayışıyla birinci olurken, ikinciliği Avustralyalı Nicola McDermott, üçüncülüğü Ukraynalı Yaroslava Maguchikh aldı.

    28 yaşındaki Maria Lasitskene, tarihte yüksek atlamada üç kez dünya şampiyonu olan tek sporcu ünvanına sahip.

    5 Ağustos'ta Anjelika Sidorova, sırıkla atlamada ikinciliği elde ederek, Rus milli atletizm takımına ilk Olimpiyat madalyasını getirmişti.   

     

    Etiketler:
    Rusya, Abdulraşid Sadulayev, Madalya
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