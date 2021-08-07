Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile görüşmelere başladığını açıkladı

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir."
Bilgilendirme | Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 7, 2021
1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir. pic.twitter.com/Qq85o3yyny
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