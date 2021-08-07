Galatasaray'dan yangın mağdurlarına destek

Birlikteliğin gücüne inandığımız bu zor günlerde Galatasaray Spor Kulübü olarak #BirDestekBirYuva projesi kapsamında bir köyün tüm ihtiyaçlarını da biz üstleniyoruz.



Hayatı hep beraber yeniden yeşerteceğiz! 🌲



🔗 https://t.co/mir2OzXrJz #ihtiyaçharitası #nefvakfi pic.twitter.com/2xIlqwZCCK