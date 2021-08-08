Tokyo 2020'de kadınlar voleybol ve basketbolda altın madalya ABD'nin

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 16. ve son gününde kadın voleybolunda altın madalyayı ABD kazandı. ABD, kadın basketbolunda da altın madalyaya uzandı.

ABD, Ariake Arena'da oynanan final karşılaşmasında Brezilya'yı 25-21, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat oyunlarında daha önce 3 gümüş ve 2 bronz madalya alan ABD, kadın voleybolunda tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

Pekin 2008 ve Londra 2012'de altın madalya alan Brezilya ise gümüş madalya elde etti.

ABD'li kadın basketbolcular üst üste 7. kez altın madalya kazandı

Bununla birlikte kadın basketbolunda da Saitama Super Arena'daki finalde ABD ile ev sahibi Japonya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 50-39 önde tamamlayan ABD, karşılaşmayı da 90-75 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

ABD, kadın basketbolunda tarihindeki 9. olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Üst üste 7. kez finale kalan ABD bunların tamamında altın madalya alma başarısı gösterdi.

Gümüş madalya alan ev sahibi Japonya ise, tarihinde ilk kez kadın basketbolunda olimpiyatlarda madalya sevinci yaşadı.

The United States won its seventh straight gold medal in women’s basketball, beating Japan 90-75 at #Tokyo2020 . The Americans are on a 55-game Olympic winning streak dating back to the bronze medal game of the 1992 Barcelona Games. https://t.co/rjuE98Y1Dw — AP Sports (@AP_Sports) August 8, 2021

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