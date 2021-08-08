Tokyo 2020: Rus ritmik jimnastikçiler tüm branşlar grup mücadelesinde gümüş madalya kazandı

Rus milli ritmik jimnastik takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda tüm branşlar grup mücadelesinde gümüş madalya alarak, Rusya’ya 70. madalyayı kazandırdı.

Rus sporcular Anastasiya Bliznyuk, Anastasiya Maksimova, Angelina Şkatova, Anastasiya Tatareva ve Alisa Tişenko, iki çift labut ve üç çember yarışında 44.200 puan topladı.

Rus ritmik jimnastik milli takımı, her iki yarışma sonunda toplam 90.400 puan aldı. Rus ritmik jimnastikçiler 1996’dan bu yana ilk kez altın madalya kazanamamış oldu.