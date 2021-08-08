Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim, Fenerbahçe için İstanbul'da

Türk Hava Yolları'nın (THY) Seul uçağı ile 04.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen Min-Jae Kim'i karşılamaya Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç geldi.
Min-Jae Kim, yaptığı açıklamada İstanbul'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken teknik direktör Vitor Pereira ile de öncesinde görüştüğünü belirtti.
Güney Koreli futbolcu daha sonra sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
🛬Kim-min Jae has arrived in Istanbul this morning. His transfer from Beijing Guoan to Fenerbahce is all but a certainty now.— Jayus Football (@JayusFootball) August 8, 2021
Is the Turkish Süper Lig a good fit for him? 🤔#Kimminjae #fenerbahce #Beijing #Guoan #transfer #Fenerbahçe #İstanbul #北京国安 #김민재 pic.twitter.com/S3xI0KAXfN
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