Barcelona'ya göz yaşları içinde veda eden Messi: PSG ile görüşüyorum

Barcelona'ya vedasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Arjantinli futbolcu, kulüpte kalmak için her şeyi yaptığını, ama La Liga'nın getirdiği finansal kurallar nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirtti. Geleceğiyle ilgili henüz karar vermediğini söyleyen Messi, PSG'ye imza atma ihtimali olduğunu, ama hiçbir şeyin kesinleşmediğini dile getirdi.

Endüstriyel futbol aleminin getirdiği kurallar yüzünden yuvasından ayrıldığı için 'gelmiş geçmiş en büyük futbolcunun' döktüğü gözyaşları, tüm sporseverleri yaraladı.

34 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, İspanya'nın Katalan devi Barcelona'dan 21 yıl sonra ayrılmak zorunda kaldığını teyit ederken hüngür hüngür ağladı.

Barcelona için tüm organizasyonlarda 778 maça çıkıp 672 gol kaydeden Lionel Messi, birgün bunun olacağını hiç hayal etmediğini ve bu ayrılığa hiç hazır olmadığını dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Basın toplantısında geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Messi, Paris Saint-Germain'e (PSG) imza atma ihtimalinden söz etti.

Eşzamanlı olarak Fransız spor gazetesi L'Equipe, Arjantinli futbolcunun PSG'nin tıbbi testlerinden geçmek üzere bu akşam ya da yarın sabah Paris'te olacağı iddiasını duyurdu.

Binlerce taraftar 'Mesih' dedikleri Messi'nin 10 numaralı formasını giyerek Camp Nou Stadyumu dışında toplaşırken, Arjantinli futbolcu "Alçakgönüllü ve saygılı davranmaya çalıştım ve umarım kulüpten ayrıldığımda benden geriye kalan bu olur" dedi.

PSG ile görüştüğünü teyit eden ama kesin kararını vermediğini dile getiren Messi, mümkün olduğu kadar uzun süre futbol oynamayı planladığını belirtti:

"Rekabetçi olmaya devam ettiğim ve vücudum tepki verdiği sürece (oynamaya devam edeceğim). Elimden geldiği müddetçe yarışmaya devam edeceğim."