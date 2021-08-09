Arda Turan'dan duygusal Messi paylaşımı

Bir dönem Barcelona'da takım arkadaşı olduğu Lionel Messi için veda mesajı yayımlayan Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan "Seninle tanışmak ve büyük bir kulüpte aynı soyunma odası ile aynı sahayı paylaşmak, benim için büyük onurdu. Sadece sahada değil tarihin de en iyisiydin ve öyle kalacaksın" dedi.