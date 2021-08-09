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    Tokyo 2020 olimpiyatlarında boksta şampiyon olan Busenaz Sürmeneli

    Busenaz Sürmeneli olimpiyata son dakikada yetişmiş

    © REUTERS / LUIS ROBAYO
    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202108091045197472-busenaz-surmeneli-olimpiyata-son-dakikada-yetismis/

    Türkiye’ye olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk boksör olarak tarihe geçen Busenaz Sürmeneli'nin ortak bir çabayla Tokyo’ya yetiştirildiği ortaya çıktı.

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya ulaşan boksör Busenaz Sürmeneli, mart ayında kritik bir ameliyat geçirmiş ve haziran başındaki kota müsabakaları sonucu olimpiyat vizesini almıştı.

    Elindeki sakatlık nedeniyle uzun süre sıkıntı yaşayan boksör, birçok doktora başvursa da bir türlü kesin çözümü bulamamıştı. Busenaz Sürmeneli yaklaşık 5 ay önce Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Milli Takım Antrenörü Cahit Süme ile birlikte, spor yaralanmaları konusunda tecrübeli bir isim olan Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu’nun kliniğine gitti.

    'Bir gün bile çok önemli'

    Milliyet gazetesinden Ümit Avcı'nın haberine göre, bir dönem Basketbol Milli Takımı’nın doktoru olarak da görev yapan Beyzadeoğlu, ameliyatla milli boksörün elindeki sorunun giderileceğini söyledi. Ancak bu görüşmeden bir gün sonra sabah saatlerinde önemli görüşmeler gerçekleştirmek için ABD’ye gitmesi gereken Beyzadeoğlu, ameliyatın en erken bir hafta sonra yapılabileceğini bildirdi.

    Bu seçenek Sürmeneli için çok geçti. Sporcusunun Tokyo’dan madalya ile döneceğine çok inanan Federasyon Başkanı Gözgeç, haziran başında kota müsabakalarının olduğunu belirterek bir günün bile önemli olduğunu anlattı ve hemen ameliyat için ısrarcı oldu. Bu görüşmenin akşam saatlerinde gerçekleşiyor oluşu ve Prof. Dr. Beyzadeoğlu’nun erken saatlerde ABD’ye uçuşunun bulunması işi zorlaştırsa da bir çözüm bulundu.

    Çok hızlı karar alındı

    Hastane hızla hazır hale getirildi. Ameliyat ekibi oluşturuldu ve Sürmeneli, Başkan Gözgeç ve antrenörü Süme ile gece saat 04.00 sıralarında hastaneye gidip, sabahın ilk saatlerinde ameliyata alındı. Her şey planlandığı gibi oldu, başarılı bir ameliyat ile Sürmeneli, kendisini çok rahatsız eden el ağrısından kurtulurken, Beyzadeoğlu da uçağına yetişip programı için ABD’ye uçtu.

    Ameliyatından 2.5 ay sonraki kota müsabakalarından çıkan Sürmeneli, ardından da Tokyo’da altın madalya kazandı.

    Etiketler:
    Busenaz Sürmeneli, Türkiye, Tokyo 2020, Olimpiyatlar, boksör, altın madalya
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