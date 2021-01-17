Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi

Dünyayı bir yılı aşkın süredir etkisi altında tutan Kovid-19 için, Türkiye’de aşılama süreci başladı. Çin firması olan Sinovac’ın geliştirdiği CoronaVac aşısından 50 milyon doz ön sipariş veren Türkiye’de, 14 Ocak itibarıyla sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı. İlk 24 saatte yaklaşık 460 bin kişi aşılandı. Bu isimler arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vardı.
Sağlık çalışanlarının tümünün aşılanmasının ardında, sürecin 65 yaş üzerinde ve risk grubundakilerin aşılanmasıyla sürmesi bekleniyor.
Türkiye, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in çalışmalarını yürüttüğü BioNTech-Prizer aşısıyla da bir anlaşma sağladı. Sağlık Bakanı Koca, Mart ayı sonuna kadar 4 buçuk milyon doz BioNTech-Prizer aşısının ülkeye geleceğini ifade etti. Türkiye ile Rusya arasında da, dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V için bakanlık derecesinde mutabakat imzalanmış durumda. Söz konusu mutabakat sadece alım değil, ortak üretimi de kapsıyor.
Türkiye'nin de satın aldığı Kovid-19 aşısını üreten Çin menleli Sinovac şirketinin sitesine Türkiye'den erişim sağlanamıyor. VPN kullananlar ise siteye girebiliyor.
Türkiye'de Kovid-19 aşı çalışmalarında üçüncü güne gelindi. Cumartesi günü, 650 binden fazla sağlık çalışanı Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.
Ankara Şehir Hastanesinde CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tedbir amacıyla 15 dakika beklemesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, CoronaVac aşısının Türkiye'deki çalışmasında herhangi ciddi bir yan etki görülmediğini belirterek aşı yapılmasında tedirginliğe ve tereddüde yer olmadığını söyledi.
27 bin 560 aşının geldiği Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına yönelik aşı uygulaması devam ediyor. 22 bin sağlık çalışanının aşılama işleminin 5 gün içinde tamamlanması hedefleniyor. Sağlık Platformu, aşı uygulamalarının her açıdan şeffaf olunmasını istedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya daveti için teşekkür ederek gelecek hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağını söyledi.
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının ikinci gününde, toplam aşılanan kişi sayısı 500 bini geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendilerini bizzat arayarak aşı ağrısında bulunduğunun belirten HDP'nin eş başkanları Buldan ve Sancar, yaptıkları açıklamada, "Bu davet daha önce belirlenen risk grubu, kronik hastalar ve sağlık çalışanları için düzenlenen aşılama programına uygun değildir" diyerek aşı için sıra bekleyeceklerini duyurdu.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye’de acil kullanım onayı ile uygulamaya giren Sinovac’ın geliştirdiği aşının çeşitli ülkelerde çıkan farklı oranlardaki etkinlik sonuçlarını yorumladı. Yavuz, "Diğer ülkelerin profili bizdekinden farklıydı, biz belirti gösterenden test aldık" dedi.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye'den gönderilen Sinovac aşısının ilk dozunu yaptırdı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptırdığını duyurdu.
MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye'nin Kovid-19 aşısını uygulamaya başlamasıyla, dünyada kullanılan 4 aşı için son verileri paylaştı. Mevcut durumda dünyada uygulanmaya başlanan dört aşının hastalığı önleme konusundaki etkililiklerinin farklı olduğunu belirten TTB, "Aşıların ölümleri önlemede etkisi yüzde 100'e yakın" ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılamanın ilk gününde, öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanlarından 285 bin kişi CoronaVac aşısı oldu.
Sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanına benzetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'daki "Ekrem İmamoğlu mu o?" sorusuna gülerek, "Hayır, ben değilim" yanıtı verdi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs aşısı olmak için E-Nabız web sayfası üzerinden randevu oluşturdu, ardından da aile hekimliğine giderek aşı oldu. Memişoğlu bu anlarını sosyal medya hesabından da paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptırdı. Aşı hakkında olumsuz kampanyalar yürütüldüğünü belirten Erdoğan, "Ama ben inanıyorum ki aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek. Bilimin, irfanın ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir" dedi.
Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, gönüllü olarak yaptırdığı aşı, halk arasında 'yalancı aşı' olarak isimlendirilen plasebo aşı çıkınca bugün yeniden aşı oldu. Yavuzyılmaz, “Sabah aşı olmadım. Çünkü gönüllü olarak yaptırdığım aşının ne olduğunu bilmiyordum. Bana yapılan aşı 'plasebo' çıkınca, vakit kaybetmeden gerçek aşımı yaptırdım” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısının 100 bini geçtiğini duyurdu.