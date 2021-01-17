Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi

Dünyayı bir yılı aşkın süredir etkisi altında tutan Kovid-19 için, Türkiye’de aşılama süreci başladı. Çin firması olan Sinovac’ın geliştirdiği CoronaVac aşısından 50 milyon doz ön sipariş veren Türkiye’de, 14 Ocak itibarıyla sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı. İlk 24 saatte yaklaşık 460 bin kişi aşılandı. Bu isimler arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vardı.

Sağlık çalışanlarının tümünün aşılanmasının ardında, sürecin 65 yaş üzerinde ve risk grubundakilerin aşılanmasıyla sürmesi bekleniyor.

Türkiye, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in çalışmalarını yürüttüğü BioNTech-Prizer aşısıyla da bir anlaşma sağladı. Sağlık Bakanı Koca, Mart ayı sonuna kadar 4 buçuk milyon doz BioNTech-Prizer aşısının ülkeye geleceğini ifade etti. Türkiye ile Rusya arasında da, dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V için bakanlık derecesinde mutabakat imzalanmış durumda. Söz konusu mutabakat sadece alım değil, ortak üretimi de kapsıyor.