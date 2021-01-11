ABD’de başkanlık kaosu

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleşen seçimlerin ardından aylar geçmesine rağmen ülkede sular durulmuyor. Posta yoluyla kullanılan oylarda şaibe olduğunu söyleyerek seçim sonuçlarını tanımayan Trump’ın 6 Ocak’ta başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin tırmandırdığı gerilim, Amerikan Kongresi’nin işgaline evrildi. 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık olan kongrede çıkan çatışmalarda en az 4 kişi hayatını kaybetti. Şiddet olayları, başka pek çok anti-demokratik gelişmeyi de tetikledi. Twitter ve Facebook, Trump’ın hesaplarını kilitledi. Amerikan medyası Trump’ın hemen görevden alınmasını isteyen yazılar kaleme aldı. Türkiye, Rusya, Venezuela gibi pek çok ülkenin yanı sıra NATO ve AB’den de ‘demokratik çizgiden çıkan’ olaylara dönük endişe ve tepki mesajları geldi. Trump, Joe Biden’a görevi sorunsuz şekilde devredeceğini açıklasa da; ülkede şiddet olaylarının devam edip etmeyeceği henüz belirsiz.