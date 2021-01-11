ABD’de başkanlık kaosu

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleşen seçimlerin ardından aylar geçmesine rağmen ülkede sular durulmuyor. Posta yoluyla kullanılan oylarda şaibe olduğunu söyleyerek seçim sonuçlarını tanımayan Trump’ın 6 Ocak’ta başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin tırmandırdığı gerilim, Amerikan Kongresi’nin işgaline evrildi. 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık olan kongrede çıkan çatışmalarda en az 4 kişi hayatını kaybetti. Şiddet olayları, başka pek çok anti-demokratik gelişmeyi de tetikledi. Twitter ve Facebook, Trump’ın hesaplarını kilitledi. Amerikan medyası Trump’ın hemen görevden alınmasını isteyen yazılar kaleme aldı. Türkiye, Rusya, Venezuela gibi pek çok ülkenin yanı sıra NATO ve AB’den de ‘demokratik çizgiden çıkan’ olaylara dönük endişe ve tepki mesajları geldi. Trump, Joe Biden’a görevi sorunsuz şekilde devredeceğini açıklasa da; ülkede şiddet olaylarının devam edip etmeyeceği henüz belirsiz.
Demokratlar kendisi hakkında azil soruşturması planlarken, Donald Trump'ın Teksas'ın Alamo ilçesine bir gezi planladığı öğrenildi.
ABD'de geçen hafta yaşanan Kongre Binası baskını üzerine açıklamalarda bulunan eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, "Trump başarısız bir lider, tarihe en kötü başkan olarak geçecek. İyi olan kısım, yakında eski bir tweet gibi konu dışı kalacak" ifadelerini kullandı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Başkan Donald Trump'ın görevden alınması sürecini işletmemesi durumunda azil sürecine derhal başlayacaklarını açıkladı.
ABD'de 6 Ocak'ta Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin başkent Washington DC'de bulunan Kongre Binası'nı basmasının ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) baskınla ilgili 40 bin dijital ipucunu inceliyor.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell, ABD'de yaşanan olayların demokrasi yanlıları için bir diriliş çağrısı olması gerektiğini ifade etti.
Trump'ın Twitter'dan atılması üzerine Parler'da hesap açtığı haberleri gelirken, ABD'deki muhafazakarların, Cumhuriyetçi Partililerin ve Trump yandaşlarının yoğun kullandığı bu sosyal medya platformu teknoloji devlerinin hedefi haline geldi.
ABD Kongre binasına yapılan baskında boynuzlu ve kürklü şapka ile görüntülenen ve kamuoyunda 'baskının sembollerinden' biri olarak nitelendirilen Jake Angeli isimli protestocunun gözaltına alındığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabı bloke edildikten sonra seçim kampanyasını yürüten ekibi, Twitter’da, sosyal ağın logosu olan kuşu kırmızıya boyanmış ve üzerinde orak ve çekiç çizilmiş olarak yayınladı.
ABD'de Kongre binasına zorla giren ve suça karıştığı düşünülen göstericiler tespit edilirken, Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin kürsüsünü çalan göstericinin de gözaltına alındığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’ın kişisel hesabını askıya almasının ardından kendi sosyal medya hesabını kuracağını açıkladı.
Sosyal medya platformu Twitter, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı. Trump ise, bu hamleye yanıt olarak "Bizi susturamayacaksınız!" mesajını paylaştı.
ABD'de yapılan bir anket çarşamba günkü Kongre baskınının ardından, halkın yüzde 57'sinin Başkan Donald Trump'ın acilen görevden alınması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.
Kongre'ye saldıran Trump yandaşları arasından üstü çıplak, yüzü ABD bayrağına boyanmış halde kürklü-boynuzlu şapkasıyla öne çıkan Angeli, seçimle yasamanın başına gelenlerin yere çömelip, gaz maskeleri takıp yeraltı sığınağına kaçtıklarını dile getirerek "Ben bunu bir galibiyet olarak değerlendiriyorum" dedi.
Trump destekçilerinin Kongre baskını, dünya çapında 'demokrasi ihracı kılıfı altında müdahale şampiyonu' ABD'yi alay konusu yaptı. Tepki olarak Trump kabinesinden iki bakan istifa ederken, sadakat gösterisine giren Dışişleri Bakanı Pompeo, eski Başkan Bush'un 'muz cumhuriyeti' eleştirisine yanıt verdi.
Sabah yazarı Burhanettin Duran, ABD'de yaşananlarla ilgili olarak "Umarım Kongre baskını ile demokrasilerin kendini koruma hakkını hatırlayan Washington'ın, Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olduğunda sergilediği sorumsuz tavrın ne kadar üzücü olduğu şimdi daha iyi anlaşılmıştır" dedi.
Ulusal Muhafızların da bağlı olduğu ABD Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri McCarthy, yaşanan işgalin ardından ABD Kongresinin etrafına gelecek 30 gün boyunca ortalama 2 metre yüksekliğe sahip bir barikat öreceklerini açıkladı.
Hürriyet yazarı Sedat Ergin, ABD’de Trump destekçilerinin Kapitol binasına baskınıyla ilgili olarak, "ABD’nin kendi demokrasi sorunlarına odaklanırken bu alanda günahlarla dolu kendi geçmişi ile de hesaplaşması şart" görüşünü savundu.
ABD Kongresinin Başkan Donald Trump destekçileri tarafından basılması sırasında çıkan çatışmalarda ağır yaralanan bir polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD’deki durumun, tüm dünya için tehdit oluşturduğu için endişe verici olduğunu belirten Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Gennadiy Zyuganov, aynı zamanda protestolarını dile getiren Amerikalıları anlayabildiğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetimine 'yumuşak bir geçişi' sağlayacaklarını belirterek, yeni yönetimin 20 Ocak'ta görevine başlayacağını bildirdi.