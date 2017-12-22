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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan Putin'e Kudüs teşekkürü

    © AA/ Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    Yurdagül Şimşek
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Kudüs tasarısına verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi
    © Sputnik/
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    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre telefon Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde ikili konular ve bölgesel meseleler konuşuldu.

    Erdoğan, gerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde gerek BM Genel Kurulu’nda Kudüs konusunda sunulan karar tasarılarına desteklerinden dolayı Putin’e teşekkür etti. Görüşmede, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dün alınan kararla, ABD’nin Kudüs konusundaki beyanının 'gayri hukukiliğinin ortaya konulmasının memnuniyet verici olduğu' vurgulandı. 

    İki lider, bölgenin barış ve istikrarı açısından da büyük önem taşıyan Kudüs konusunda BM kararlarına ve uluslararası hukuka bağlı kalınmasının önemine dikkati çektiler.

    SURİYE'YE İNSANİ YARDIM

    Doğu Guta’ya insani yardım eriştirilmesi hususu başta olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Astana sürecine de değinildi.

    İKİLİ İLİŞKİLER

    Enerji ve savunma sanayi dahil, ikili ilişkilerde alınan kararları hayata geçirmeye yönelik çalışmaların sürmesinden memnuniyetlerini dile getiren Erdoğan ve Putin, önümüzdeki süreçte de her konuda yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.

    Putin ve Erdoğan.
    © Sputnik/ Сергей Гунеев
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    KREMLİN: ORTADOĞU’DA İSTİKRAR KONUŞULDU

    Kremlin’den yapılan açıklamada da Putin ile Erdoğan arasında gerçekleşen görüşme ile ilgili “BGMK’nın Kudüs’ün statüsü ile ilgili kararı çerçevesinde Ortadoğu’da istikrar konusu konuşuldu. Taraflar İsrail ile Filistin arasındaki krizin uluslararası hukuk doğrultusunda çözülmesi ve Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma isteğinin gerçek olması yönünde işbirliği yapma konusunda kararlılıklarını belirtti” ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamaya göre, Suriye’deki gelişmeler konusunda kapsamlı bir fikir paylaşımının yapıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki kalıcı bir siyasi istikrar sağlanması yönündeki etkili işbirliğinin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

    Astana’daki Suriye barış görüşmelerinin 8. turunda, Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili konular hakkında anlaşmaya varılmasını umduklarını belirten taraflar, ikili ilişkilerin geliştirilmesine de değindi.

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    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Kudüs, İsrail, Türkiye, ABD, Rusya
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