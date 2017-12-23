Gökçek döneminde yapılan üst geçitler sökülüyor

Mustafa Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığına gelmesinin ardından Melih Gökçek'in Ankara üzerindeki bazı izleri silinmeye devam ediyor. Kızılay'da Meşrutiyet Caddesi'ni kesen sokakları birleştiren üst geçitlerin gece sökülmeye başladığı bildirildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Meşrutiyet Caddesi üzerine eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edilen yaya üst geçitlerinin sökülmeye başladığı kaydedildi. Sol Haber Portalı'nın aktardığına göre üst geçitler hem bakımsızlık hem de yarattığı görüntü nedeniyle eleştiriliyordu.

Habere göre, cuma akşamı saat 22:00'den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Karanfil Sokak hizasındaki üst geçiti sökmeye başladıkları görüldü.

Mustafa Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığına gelmesinin ardından Melih Gökçek'in kentteki izleri silinmeye devam ediyor. Kızılay'da Meşrutiyet Caddesi'ni kesen sokakları birleştiren üst geçitler sökülmeye başlandı.

via/@solhaberportali pic.twitter.com/SHAAu2XS1A — dokuz8HABER (@dokuz8haber) December 22, 2017

​Geçen mayıs ayında da Mithatpaşa Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi'nin kesişim noktasında yer alan dört ayaklı bir üst geçit kaldırılmıştı.