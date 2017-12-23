Gökçek döneminde yapılan üst geçitler sökülüyor

Habere göre, cuma akşamı saat 22:00'den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Karanfil Sokak hizasındaki üst geçiti sökmeye başladıkları görüldü.
Mustafa Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığına gelmesinin ardından Melih Gökçek'in kentteki izleri silinmeye devam ediyor. Kızılay'da Meşrutiyet Caddesi'ni kesen sokakları birleştiren üst geçitler sökülmeye başlandı.— dokuz8HABER (@dokuz8haber) December 22, 2017
via/@solhaberportali pic.twitter.com/SHAAu2XS1A
Geçen mayıs ayında da Mithatpaşa Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi'nin kesişim noktasında yer alan dört ayaklı bir üst geçit kaldırılmıştı.
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